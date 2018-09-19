Среда, 19 Сентября 2018 года
04:08:06 МСК

Пекин сократил вложения в госдолг США

Экономика

На втором месте – Япония

Вашингтон, 19 сентября 2018, 02:52 — REGNUM  Вложения в госдолг США сокращены Китаем на $7,7 млрд, сообщили в американском минфине.

Тем не менее, Китай всё ещё является главным держателем облигаций по американскому госдолгу: Пекин располагает этими бумагами на сумму $1,171 трлн.

На второй позиции — Япония ($1,0355 трлн), на третьем — Ирландия ($300 млрд).

Читайте также: Уже не страшно: Уолл-стрит ждал большего ущерба от торговой войны с Китаем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин и Вашингтон находятся в состоянии экономической войны. После введения Вашингтоном очередного пакета пошлин на китайские товары Пекин заявил об ответных действиях на общую сумму $60 млрд.

Читайте подробнее: Китай: США вынуждают нас принять меры по защите мировой свободной торговли

Читайте ранее в этом сюжете: РФ прекратила снижать свою долю в госдолге США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить