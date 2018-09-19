В столице Монголии стартовало обсуждение экономического коридора с РФ и КНР

Улан-Батор, , 02:20 — REGNUM Четвертый Международный форум Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России стартовал 18 сентября в Улан-Баторе с целью обсуждения строительства экономического коридора между тремя странами, сообщает агентство Синьхуа.

За время двухдневного мероприятия порядка 120 экспертов и чиновников трех стран выскажут на саммите свои мнения и обменяются взглядами касательно дальнейшего развития экономического коридора Китай-Монголия-Россия и укрепления трехстороннего сотрудничества.

«Трехсторонний экономический коридор является важной частью китайской инициативы «Одни пояс — один путь» и связывает страны не только экономическими, но и культурными, научными, туристическими нитями», — заявил директор Монгольского государственного университета Ядмаа Тумурбаатар.

Напомним, что Форум Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России был совместно учрежден тремя странами еще в 2015 году. Тогда же впервые он, как и нынешний, прошел в столице Монголии, а затем, в 2016 году уже второй форум прошел в китайской столице городе Пекине. Третий форум состоялся уже в России — в Бурятии в 2017 году.

Отметим также, что вопрос создания трехстороннего коридора был поднят также 12 сентября 2018 года во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2018 во Владивостоке во время встречи лидеров России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи.