Минюст США начал расследование в отношении Tesla

Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Министерство юстиции США инициировало расследование деятельности компании Tesla после заявлений Илона Маска в Twitter о возможном выкупе акций компании, сообщает The Wall Street Journal.

Представители компании заявили, что месяц назад они получили «запрос о добровольном предоставлении документов» от американского минюста. Обычно это является первым шагом для федерального расследования, подчеркивает издание.

Пока компания не получала повесток в суд или вызовов на допрос. Представители компании также заявили, что готовы сотрудничать по вопросам расследования:

«Мы уважаем стремление минюста получить интересующую их информацию. Мы уверены, что этот вопрос решится быстро, как только они получат данные».

Представители министерства от комментариев отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале расследования в отношении Tesla сообщало Bloomberg. Тогда, по данным агентства, стало известно, что причиной расследования послужили сообщения главы компании Илона Маска в Twitter о желании выкупить все акции компании и сделать Tesla частной.

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