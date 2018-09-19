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Костин: «В Сочи яхт будет столько, сколько на юге Франции не видели»

Экономика

Вместо «восстания элит» — возвращение бизнесменов в Россию

Москва, 19 сентября 2018, 06:21 — REGNUM  Американские санкции добиваются возвращения предпринимателей в Россию, вместо того, чтобы вносить раскол в элиты. Об этом сообщил 18 сентября глава ВТБ Андрей Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ведущий Дмитрий Саймс поинтересовался эффектом, который оказывает санкционное давление на крупных бизнесменов.

«Сегодня процесс возвращения домой большого бизнеса, более плотной работы и поддержки власти — мне кажется это будет результат санкций безусловный. И капиталы, и люди, и в Сочи, я думаю, яхт будет столько, сколько на юге Франции никогда не видели. Народ движется сюда и здесь ищет защиты», — ответил Костин.

Глава ВТБ рассказал о российских бизнесменах, которые «попали в очень тяжелую ситуацию», поскольку их предприятия, холдинги зарегистрированы за рубежом.

«Они сразу попали в абсолютно тупиковую ситуацию, потеряли контроль управления», — объяснил он.

Напомним, американские политики и российские американисты называют задачей вводимых в отношении России санкций «восстание элит» — ухудшение внутриполитической ситуации. Ожидается, что крупные бизнесмены и окружение президента, недовольные своим положением, начнут оказывать давление на Владимира Путина и Россия пойдет на уступки США.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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