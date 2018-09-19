В Италии построили самый высокий подвесной мост в Европе

Рим, , 01:33 — REGNUM Над итальянской долиной Валь Тартано построен самый высокий подвесной мост в Европе, его открытие намечено на 22 сентября, сообщает издание Coriere della Sera.

Сообщается, что строение, названное «Мостом в небо», соединит две вершины гор высотой 1034 метра. Длина моста составляет 234 метра, а его высота — 140 метров.

Постройка такого моста обошлась Италии в 750 тысяч евро. Этот мост позволит местным жителям быстрее добираться до соседних деревень, раньше жителям приходилось пересекать всю долину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае, в провинции Хайанань, подходит к завершению строительство самого устойчивого к землетрясениям моста в мире. Мост Пуцянь планируется закончить к концу 2018 года, он сократит время поездки между городами Вэньчан и Хайкоу с 90 до 20 минут.