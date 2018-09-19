Костин объяснил зависимость санкций от мировой роли доллара

Москва, , 06:15 — REGNUM Санкции негативно влияют на экономику России, но она выживает, заявил 18 сентября глава ВТБ Андрей Костин. Он выступил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Санкции — это абсолютно незаконные действия со стороны американской администрации, которая использует экономические, финансовые рычаги для достижения политических целей. Когда говорят, что санкции — это форма экономической конкуренции, я, наверное, соглашусь, но, мне кажется, не в первую очередь. Когда Обама говорил «порвать экономику России в клочья», он имел в виду, что санкции могут ослабить Россию, поставить ее на колени, сделать второсортной державой, как он говорил, региональной, и в конечном итоге лишить ее военно-экономического паритета с США. Вот главная цель — политика. А методы используются экономические и финансовые. Эти методы сложились в Америке в последние годы в результате глобализации финансовой, экономической систем в мире и той роли, которую Соединенные Штаты как крупнейшая экономика мира, которая производит почти 22% валового мирового продукта и доллар, который играет сегодня ключевую роль и в международных расчетах, и в резервах, которые хранят государства. Эти методы США используют сегодня все более активно, и прежде всего, в отношении России. Санкции негативно сказываются на нашу экономику, но экономика выживает и неплохо», — сказал Костин.

Напомним, бывший президент США Барак Обама заявил в январе 2015 года, что экономика России разорвана в клочья, а сама страна оказалась в международной изоляции. Он назвал это демонстрацией влияния американской силы и дипломатии.

В сентябре глава ВТБ представил план по дедолларизации экономики России. Для этого необходимо перерегистрировать российские холдинги в РФ, ускоренными темпами перейти на расчеты по экспортно-импортным операциям с иностранными государствами в национальных валютах, а также совершить ряд других экономических действий.