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Компания Tesla готова сотрудничать с министерством юстиции США

Экономика

Власти США открыли уголовное производство в отношении автопроизводителя

Вашингтон, 18 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Компания Tesla заявила о готовности сотрудничать с министерством юстиции США в расследовании уголовного дела в отношени неё, передаёт The Wall Street Journal.

Как говорится в распространённом заявлении компании, в Tesla поступил запрос от министерства о «предоставлении документов на добровольной основе».

«Мы с уважением относимся к стремлению министерства юстиции получить необходимую информацию и надеемся, что вопрос будет разрешён скорейшим образом после того, как они ознакомятся с полученной информацией», — заявили в компании.

Напомним, ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило об открытии министерством юстиции США уголовного производства в отношении Tesla из-за заявлений Илона Маска в Twitter о планах выкупить акции компании и вывести её с биржи.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции Tesla упали на новостях об открытии дела против компании

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