Трамп готов заключить торговое соглашение с Южной Кореей

Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов к подписанию соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Мы можем подписать его на (Генассамблее) ООН или вскоре после этого. Это была ужасная сделка для Соединенных Штатов, теперь это справедливая сделка», — сообщил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Трампа, соглашение с Южной Кореей было «полностью пересмотрено» в ходе торговых переговоров.

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