Уже не страшно: Уолл-стрит ждал большего ущерба от торговой войны с Китаем

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Фондовый рынок США закончил торги в серьезном плюсе — инвесторы оценили «смягчение» пошлин в торговой войне США и Китая, 18 сентября передает агентство Reuters.

К концу торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 185,51 пункта (0,71%), до 26 247,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 15,56 пункта (0,54%), до 2904,36 пункта, индекс Nasdaq вырос на 60,32 пункта (0,76%), до 7956,11 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах на $200 млрд китайских товаров, однако размер пошлины оказался «всего» 10%. Китай ответит пошлинами в размере 5−10% на $60 млрд американских товаров.

Читайте также: «Урон будет экстремальным» — Уолл-стрит ждет удара США по Китаю