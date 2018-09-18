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МИД Канады объяснил отсутствие сделки по НАФТА

Экономика

Переговоры по НАФТА возобновятся 19 сентября

МИД Канады объяснил отсутствие сделки по НАФТА
Nicoguaro
Логотип НАФТА

Оттава, 18 сентября 2018, 23:11 — REGNUM  Правительство Канады не готово на «плохую сделку» по НАФТА и поэтому не торопится идти на уступки в переговорах с США, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Любой переговорщик, который ведет переговоры, полагая, что он (или она) должен заключить сделку любой ценой… заплатит максимальную цену за эту сделку», — пояснила журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд.

Переговоры по НАФТА между представителями Канады и США возобновятся в Вашингтоне в среду, 19 сентября. Крайним сроком для заключения соглашения Белый дом называет 1 октября.

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