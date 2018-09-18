Бречалов: дефицит бюджета Удмуртии в 2019 году ожидается в 8 млрд рублей

Ижевск, , 22:10 — REGNUM Дефицит бюджета Удмуртии в 2019 году прогнозируется на уровне 8 млрд рублей. Об этом заявил на сессии Госсовета глава региона Александр Бречалов.

«Ситуация остается сложной. Пока, мы подвели предварительные итоги, прогноз на 2019 год по дефициту — это около 8 млрд рублей. Это стартовая позиция», — пояснил Бречалов.

Он добавил, что будет проводиться работа по корректировке параметров бюджета, по доходам. Продолжается работа в части эффективности расходования бюджетных средств.

«Надеемся, что 2019 год в продолжение 2018-го года станет ключевым годом выхода из критической ситуации. Есть много прогнозов развития событий. Вот мы пока отталкиваемся от пессимистичного», — заключил глава республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Удмуртии в конце 2017 года принят с профицитом в размере 1,2 млрд рублей.

Согласно изменениям, внесенным депутатами Госсовета в феврале в закон о бюджете, профицит бюджета сократился почти на 1 млрд рублей. Однако профицит в размере 0,4% от доходной части тогда удалось сохранить.

В сентябре в закон о бюджете вновь были внесены изменения. Теперь доходы Удмуртии в 2018 году ожидаются в размере 71,036 млрд рублей, расходы — 71,349 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 313 млн рублей или 0,44% от доходов республикаснкой казны.