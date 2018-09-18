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Акции Tesla упали на новостях об открытии дела против компании

Экономика

Минюст США возбудил дело в отношении Tesla из-за заявлений Илона Маска

Акции Tesla упали на новостях об открытии дела против компании
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Вашингтон, 18 сентября 2018, 21:19 — REGNUM  Акции Tesla начали снижение на фоне новостей об открытии министерством юстиции США уголовного производства в отношении компании. C момента публикации агентства Bloomberg стоимость акций упала на 5,5% на торгах биржи NASDAQ.

Ранее сегодня стало известно, что министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Tesla параллельно с административным, которое ведёт Федеральная комиссия по ценным бумагам.

Основанием для этого послужили сообщения главы Tesla Илона Маска в Twitter в начале августа о намерении выкупить ценные бумаги компании по цене $420 за акцию, то есть выше рыночной цены, и вывести компанию с биржи. Претензии к Маску связаны с тем, что о своих намерениях он сообщил в социальной сети вместо того, чтобы уведомить регуляторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США завел уголовное дело на компанию Tesla

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