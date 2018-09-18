В Тбилиси прошла акция протеста импортеров пшеницы

Тбилиси, , 21:14 — REGNUM В Тбилиси 18 сентября прошла акция протеста представителей автотранспортных компаний, занимающихся импортом и тразитом по территории Грузии пшеницы и пшеничной и ржаной муки. Причиной протеста стал приказ министра финансов, согласно которому импорт и перевозка пшеницы и муки автотранспортом будет запрещена и будет осуществляться только морским или железнодорожным транспортом.

Приказ должен был вступить в силу с 15 сентября, но на фоне протеста частных предпринимателей срок задействования приказа был отложен до 1 октября.

Подобная отсрочка не удовлетворила частных предпринимателей, в основном представителей малого и среднего бизнеса, для которых импорт пшеницы и муки — единственный источник дохода. Как заявляли участники акции, проходившей у таможенного терминала в поселке Лило на окраине Тбилиси, правительство решило лишить их средств к существованию, разорить и прибрать к рукам достаточно выгодный бизнес.

По словам руководителей автотранспортных фирм, импортом и транзитом пшеницы сегодня занимаются несколько тысяч мелких и средних предприятий. Причем, большинство из них закупили автотранспортные средства для перевозки пшеницы на банковские кредиты, которые до сих пор не погасили, а приказ министра финансов после вступления в силу лишит их всяких доходов и возможности выплаты кредитов.

Кроме того, по информации представителей автотранспортных фирм, перевозки пшеницы морским и железнодорожным транспортом обходятся гораздо дороже, чем автомобильным, и задействование приказа министра финансов автоматически приведет к подорожанию пшеницы, и, как следствие, к повышению цен на хлеб и хлебопродукты.

Участники акции составили текст административной жалобы на министра финансов, которую подали в канцелярию правительства в надежде, что вышестоящая инстанция прислушается к их требованиям и отменит приказ министра финансов. Самому министру Иванэ Мачавариани они дали срок до конца дня 19 сентября, чтобы тот отменил собственное решение. В противном случае грозятся проведением масштабных акций протеста.

Большая часть пшеницы сегодня завозится в Грузию автомобильным транспортом из России, а также через Грузию транспортируется в соседнюю Армению. Решение о запрете на перевозки пшеницы автотранспортом в минфине объясняют заботой о здоровье населения и обеспечением экологически более чистых условий транспортировки этого груза.