Удмуртия сократила госдолг на 200 млн рублей

Ижевск, , 21:14 — REGNUM Удмуртия сократила госдолг в течение месяца на 200 млн рублей. По состоянию на 1 сентября 2018 года, объем долговых обязательств республики составил 48,135 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минфина республики.

В течение месяца объем средств, заимстовованных в иностранных банках и кредитных организациях, в структуре госдолга региона сократился на 300 млн рублей или на 2,3% — до 12,9 млрд рублей. Доля коммерческих кредитов составила 27% в структуре долговых обязательств.

Сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в течение месяца не изменилась и составляет 26,235 млрд рублей или 54%.

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Сумма государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, не изменилась с начала года и составляет 9 млрд рублей или 19%. Госгарантии в структуре госдолга региона по-прежнему не представлены.

По информации минфина республики, на обслуживание госдолга до отчетной даты республика потратила 1,379 млрд рублей. Просроченная задолженность по госдолгу Удмуртии отсутствует.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов заверял, что до конца 2018 года республика сократит госдолг до 47 млрд рублей.

По его словам, полностью отказаться от коммерческих кредитов не получится, но будет продолжаться работа для замещения более дорогих кредитов дешевыми, с пониженной процентной ставкой.

В итоге объем сэкономленных бюджетных средств может составить около 1,1 млрд рублей.

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