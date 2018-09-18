Центробанк Узбекистана: сум ослаб из-за курсов рубля, тенге, юаня и лиры

Ташкент, , 22:03 — REGNUM По итогам первых семи месяцев курс национально валюты Узбекистана формировался под воздействием сезонных факторов, сообщили 18 сентября в пресс-службе Центробанка республики.

В марте — июле в Узбекистане произошло укрепление сума, что связано с увеличением объема валютных поступлений от экспорта и других источников.

По данным Центробанка, ослабление курса сума в августе связано с девальвационными трендами в странах, которые являются основными торговыми партнерами Узбекистана, в том числе в России, Казахстане, Китае, Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года Центробанк Узбекистана выделил $900 млн на поддержку национальной валюты. В первом квартале объем интервенций составил $600 млн.

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