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Исламский банк развития выделит Узбекистану $1,3 млрд

Экономика

$475 млн пойдут на финансирование проектов в области развития городов, энергетики и транспорта

Исламский банк развития выделит Узбекистану $1,3 млрд
Maklay62

Ташкент, 18 сентября 2018, 21:10 — REGNUM  Заместитель председателя правительства Узбекистана — глава Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов и президент Исламского банка развития Бандар Хаджар подписали стратегию партнерства на 2018−2021 годы, сообщает 18 сентября издание «Газета.uz».

В рамках документа, международная финансовая организация выделит республике $1,3 млрд, в том числе $475 млн — на финансирование проектов в области развития городов, энергетики и транспорта, $300 млн — на строительство жилья, $300 млн — на поддержку торгового финансирования, $140 млн — на социальное развитие и $85 млн — на проекты частного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2022 годах Исламский банк развития выделит Узбекистану средства на укрепление материально-технической базы вузов республики. Общая стоимость проекта составляет $44,48 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На развитие материально-технической базы вузов Узбекистана выделят $44 млн

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Экономика Узбекистана
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