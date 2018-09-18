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Афганский экспорт по воздушным коридорам достиг 56 миллионов долларов

Экономика

За последний неполный год товарный экспорт Афганистана по воздушным коридорам достиг 56 миллионов долларов

Кабул, 18 сентября 2018, 21:02 — REGNUM  17 сентября официальные лица Афганистана сообщили, что товарный экспорт страны по воздушным коридорам составляет около 56 миллионов долларов США.

Начальник отдела по связям с общественностью старшего советника президента по банковским и финансовым вопросам Самир Раса сказал, что этот показатель был достигнут менее, чем за год с момента открытия воздушных коридоров. Он также добавил, что экспорт осуществлялся через аэропорты Кабула и Кандагара. Всего было совершено 169 вылетов.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», основными пунктами доставки афганских товаров были Нью-Дели и Мумбаи в Индии. Экспорт по воздушным коридорам также осуществлялся в Казахстан, Турцию и Саудовскую Аравию.

Афганистан намерен и дальше расширять свой экспорт товаров по воздушным коридорам. Так, были подписаны меморандумы о взаимопонимании в этой сфере с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Зарубежная хроника
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