Минфин поддерживает план главы ВТБ Костина по дедоллоризации экономики РФ

Москва, , 20:37 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации поддержало план главы банка ВТБ Андрея Костина по дедоллоризации российской экономики. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил план по дедоллоризации российской экономики. План состоит из трех основных пунктов. Первое — необходимо перевести все расчеты по экспортно-импортным операциям в национальную валюту и в валюту тех стран, с которыми эти операции осуществляются.

Второе — перевести все холдинги с российским капиталом в российскую юрисдикцию. Третий пункт — создать российский депозитарий для размещения еврооблигаций.

По словам Моисеева, в Минфине этот план поддерживают. При этом чиновник обратил внимание, что речь вовсе не идет о запрете хождения в России доллара США.

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил Моисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле о плане Костина высказались в положительном ключе. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс дедоллоризации является совершенно естественной реакциейна непредсказуемое поведение со стороны США.