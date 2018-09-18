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«Мы должны были что-то сделать» — Трамп объяснил пошлины против Китая

Экономика

«И мы всегда открыты для диалога»

Вашингтон, 18 сентября 2018, 20:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готов к переговорам с Китаем, несмотря на эскалацию торговой войны, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Китай хочет пойти на переговоры. И мы всегда открыты для диалога. Но мы должны были что-то сделать», — пояснил Трамп журналистам перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Трамп объявил о 10%-ных пошлинах на $200 млрд китайских товаров. В ответ Китай заявил о введении 5 — 10% пошлин на $60 млрд американских товаров.

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Торговая война между Китаем и США
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