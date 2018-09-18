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В Казахстане назвали недоразумением возможное ограничение экспорта в Россию

Экономика

Россия может ввести ограничения на импорт животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября

Астана, 18 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  Казахстан выполняет все необходимые договоренности и процедуры по экспорту животноводческой продукции в Россию, заявил 18 сентября первый заместитель министра сельского хозяйства республики Арман Евниев, выступая на брифинге.

По словам замминистра, специалисты по сельскому хозяйству вылетели в Москву для проведения взаимных консультаций. Евниев назвал ситуацию с возможным ограничением казахстанского экспорта недоразумением.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор может ввести ограничения на импорт животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября 2018 года. Поставщики в Казахстане не обеспечивают прозрачность производства и поставок продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия может предоставить Казахстану отсрочку на запрет экспорта продукции

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