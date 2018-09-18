3 883 дороги капитально отремонтированы благодаря проекту ОНФ

Москва, , 20:09 — REGNUM За полтора года работы ресурса Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» жители отметили на нем почти 1 млн голосов за ремонт того или иного участка. Количество дорог, которые уже приведены в порядок, а также попали в планы работ на 2018−2019 гг. составило в общей сложности около трети от всех добавленных на карту.

«Планируя ремонты дорог, местные власти просто обязаны прислушиваться к населению. Учет мнения граждан также является главной целью нашего проекта. Люди в первую очередь добавляют на интерактивную «Карту убитых дорог» ОНФ те дороги и локальные проблемы, которые доставляют им наибольшие неудобства. Таким образом, для властей карта стала удобным инструментом, помогающим определить, какие дороги самые проблемные, и что нужно ремонтировать первым делом. На сегодня число голосов за ремонт того или иного участка, которые оставляют пользователи, приближается к миллиону — мы зафиксировали 942 тысяч голосов, — сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

За все время работы проекта пользователи добавили на карту 33 тыс. 140 дорог. Больше всего таких участков — в Московской области (1 236), при этом более половины из них относятся к бесхозным или частным землям, а также землям садоводческих некоммерческих товариществ. В Республике Крым добавлено 1 136 участков, в Ростовской области — 995, Рязанской — 972 и Нижегородской — 972.

3 883 дороги из «народного рейтинга» на сегодня уже отремонтированы капитально, на них полностью заменен верхний слой покрытия. А на 3 796 дорогах проведены противоаварийные ямочные работы. По числу отремонтированных дорог с интерактивной карты ОНФ лидирует Смоленская область — 193 участка, при этом на карту здесь было добавлено 886 дорог. Далее следуют Красноярский край (186 из 535), Ставропольский край (185 из 817), Ростовская область (181 из 995) и Кировская область (159 из 490).

Отдельным цветом на «Карте убитых дорог» выделены участки, которые включены в планы ремонта на 2018 и 2019 гг. по различным программам. Всего таких дорог 2 357, из них 233 будут приведены в порядок или ремонтируются уже сейчас по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Больше всего работ в рамках данного проекта запланировано в Алтайском крае: в этом году — 45 участков. Далее следуют Кировская область (37), Удмуртская Республика (28), Астраханская (26) и Ярославская (20) области. Таким образом, в общей сложности уже отремонтированы и внесены в планы ремонта 30% или 10 036 дорог из «народного рейтинга».

Почти половина тех, кто заходит на карту, делают это именно с телефона. Через мобильное приложение можно не только оперативно добавить участок, требующий обновления, но и локальные проблемы — стертую разметку, неработающий светофор, яму и др. Именно через мобильное приложение добавлено уже более 1 200 дорожных проблем, при том что запущено оно было в августе 2018 года.