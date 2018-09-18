Samsung сворачивает линейку бюджетных смартфонов

Сеул, , 19:59 — REGNUM Южнокорейский производитель электроники Samsung планирует прекратить развитие линейки бюджетных смартфонов Galaxy J. Об этом сообщает 18 сентября корейское издание Etnews.

По информации источников, отказавшись от Galaxy J, компания намерена расширить производство среднебюджетных моделей Galaxy A. Также сообщается, что компания планирует представить новую линейку Galaxy M, которая, возможно, заменит бюджетную серию.

В настоящее время цены на модели смартфонов Galaxy J на российском рынке начинаются от 5 990 рублей.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России подозревает компанию Samsung в координации цен на смартфоны. В ФАС не исключили, что к концу текущего года может быть принято решение о возбуждении дела в отношении южнокорейской компании.

Цены на каких именно модели смартфонов заинтересовали ФАС, не уточнялось, однако в ведомстве сообщили, что речь идёт о новых моделях, которые уже поступили на российский рынок.

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