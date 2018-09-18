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Нефть Brent выросла до $79 за баррель

Экономика

С начала торгов 18 сентября Brent выросла на 1,4%

Нефть Brent выросла до $79 за баррель
Иллюстрация:  abnews.ru
Нефть

Лондон, 18 сентября 2018, 19:05 — REGNUM  Мировые цены на нефть растут — нефть марки Brent снова подбирается к «символическим» $80 за баррель, 18 сентября передает агентство Reuters.

С начала торгов 18 сентября фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,08 (1,4%), до $79,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на $1,03 (1,5%) до $69,94 за баррель.

На нефтяных ценах пока не сказалась эскалация торговой войны США и Китая, которая может в перспективе уменьшить мировой спрос на энергоносители, однако уже действует резкое уменьшение экспорта из Ирана.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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