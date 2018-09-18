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Мэру Нижнего Новгорода внесено представление из-за мусора

Экономика

Это уже второе представление в адрес градоначальника

Нижний Новгород, 18 сентября 2018, 18:38 — REGNUM  Мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову внесено представление в связи с нарушением федерального законодательства, связанного с организацией вывоза коммунальных отходов с территории частной жилой стройки. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило, что на территории частного сектора не убираются контейнерные площадки. Жители вынуждены складировать мусор вблизи площадок, образовывая тем самым навалы. Так же горожане поступают и с крупногабаритными отходами.

«В настоящее время представление находится на рассмотрении», — заключили в прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа Панову было внесено представление по факту затопления дороги в микрорайоне Мещерское озеро и разрушения Волжской набережной.

Размыв грунта произошел из-за скопления дождевых вод вдоль жилого комплекса «Седьмое небо». А организация водоотведения находится в зоне ответственности городского округа.

Напомним, Владимир Панов стал главой Нижнего Новгорода в рамках завершения перехода на одноглавую систему управления в январе 2018 года. До этого новый мэр являлся депутатом Госдумы.

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