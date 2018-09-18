Цены промпроизводителей в России в августе продолжили рост

Москва, , 18:32 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в августа выросли на 0,2%, за период с начала текущего года — на 9,7%. Такую предварительную оценку приводит 18 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, в августе сырая нефть подешевела на 3,1%, руды цветных металлов — на 2,2%. При этом цены на минеральное сырье для химической промышленности и производства минеральных удобрений увеличились на 7,2%. Прочие полезные ископаемые, не включённые в другие группировки, подешевели на 4,4%.

Цены на машины и оборудование для переработки пластмасс и резины за месяц увеличились на 7,2%, машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства — на 4,8%, гидравлическое и пневматическое силовое оборудование — на 3,1%.

В производстве химических веществ и продуктов на 12,2% подорожали промышленные газы, на 6,5% — парфюмерные и косметические средства, на 5,1% — удобрения и азотные соединения, на 3,3% — прочие основные неорганические вещества, на 3,0% — прочие основные органические вещества.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 8,5% выросли цены на тракторные прицепы и полуприцепы, на 6,1% — на троллейбусы, на 3,5% — на транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей.

Выросли также цены на отдельные виды нефтепродуктов. Так, осветительные керосины подорожали на 18,8%, сжиженные пропан и бутан — на 10,1%, дорожные нефтяные битумы — на 6,3%, топочный мазут — на 5,5%, стабильный газовый конденсат — на 4,8%, моторные дизельные масла — на 2,9%, лёгкое нефтяное дистиллятное топливо и другие лёгкие дистилляты — на 2,8%.

Напомним, в июле рост цен производителей промышленных товаров в России, по оценке Росстата, составил 0,3%.

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