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США не введут пошлины на редкоземельные металлы из Китая

Экономика

Их нет в окончательном списке «тарифицируемых» товаров из Китая

США не введут пошлины на редкоземельные металлы из Китая
Иллюстрация: Alchemist-hp
Скандий

Вашингтон, 18 сентября 2018, 18:19 — REGNUM  Правительство США исключило редкоземельные металлы из окончательного списка товаров Китая, на которые будут распространяться новые ввозные пошлины, 18 сентября передает агентство Reuters.

Редкоземельные металлы используются в магнитах и микросхемах, которые сегодня есть практически во всех бытовых приборах. Китай является крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов и крупнейшим их поставщиком в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на 200 млрд китайских товаров. Белый дом уже опубликовал список товаров из Китая, которые будут «тарифицированы».

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Торговая война между Китаем и США
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