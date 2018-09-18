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Новак прогнозирует снижение цены на нефть до $50 за баррель

Экономика

Текущий рост цены на нефть имеет конъюнктурный характер, считает глава Минэнерго

Москва, 18 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  Средняя цена на нефть может опуститься до $50 за баррель в долгосрочной перспективе. Об этом 18 сентября заявил министр энергетики Александр Новак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвящённом развитию нефтедобывающей отрасли России.

Как отметил министр, наблюдающаяся в настоящее время ситуация с повышением цены на нефть до $70−80 имеет в том числе конъюнктурный характер.

«По оценкам экспертов и компаний, прогнозирующих ситуацию на рынке, в долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель», — сказал Новак.

Напомним, на днях глва Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор закладывает в базовый сценарий постепенное снижение средней цены на нефть в 2021—2022 годах до $55 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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