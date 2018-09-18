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Джек Ма: торговая война США и Китая продлится 20 лет

Экономика

И США проиграют — «в среднесрочной перспективе»

Ханчжоу, Китай, 18 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  Китайский бизнесмен, глава компании Alibaba Джек Ма считает, что торговая война между Китаем и США продлится «двадцать лет» и приведет к деструктивным последствиям для всех участников рынка, 18 сентября передает агентство Reuters.

Выступая на собрании акционеров в Ханчжоу, Ма объявил, что «в среднесрочной перспективе» США все-таки «проиграют войну» — но это случится ещё нескоро.

По мнению Ма, «даже если Дональд Трамп уйдет в отставку, придет новый президент, он все равно продолжит (войну тарифов)». Для прекращения войны «нужны новые правила торговли, необходимо обновить ВТО».

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Торговая война между Китаем и США
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