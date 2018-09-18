«Вы выиграете битву, но проиграете войну» — глава Alibaba о пошлинах США

Ханчжоу, Китай, , 18:01 — REGNUM Глава китайской компании Alibaba Джек Ма прокомментировал введение новых пошлин США против китайских товаров на $200 млрд, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Вы можете выиграть битву, но вы проиграете войну. В среднесрочной перспективе многие китайские компании просто уйдут в другие страны», — сообщил Ма на встрече акционеров в Ханчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил введение тарифов против товаров из Китая на $200 млрд. Китай обещает ответить пошлинами на $60 млрд американских товаров.

Читайте также: «У нас нет выбора» — Китай ответит на пошлины США