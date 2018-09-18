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«Вы выиграете битву, но проиграете войну» — глава Alibaba о пошлинах США

Экономика

«Китайские компании просто уйдут в другие страны»

Ханчжоу, Китай, 18 сентября 2018, 18:01 — REGNUM  Глава китайской компании Alibaba Джек Ма прокомментировал введение новых пошлин США против китайских товаров на $200 млрд, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Вы можете выиграть битву, но вы проиграете войну. В среднесрочной перспективе многие китайские компании просто уйдут в другие страны», — сообщил Ма на встрече акционеров в Ханчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил введение тарифов против товаров из Китая на $200 млрд. Китай обещает ответить пошлинами на $60 млрд американских товаров.

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Торговая война между Китаем и США
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