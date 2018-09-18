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Китай обратится в ВТО с жалобой на пошлины США

Экономика

Новые тарифы США против китайских товаров нарушают правила международной торговли

Пекин, 18 сентября 2018, 17:32 — REGNUM  Китай пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на нарушение правил международной торговли со стороны США, 18 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению китайской стороны, правила ВТО нарушают новые тарифы Соединенных Штатов против китайских товаров, о которых было объявлено президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Трамп подтвердил введение 10%-ных пошлин на ввоз товаров из Китая объемом $200 млрд. Тарифы вступят в силу с 24 сентября.

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Всемирная Торговая Организация
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