Назарбаев подписал поправки к соглашению с Узбекистаном о налогообложении

Астана, , 17:46 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал поправки к соглашению с Узбекистаном об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, сообщили 18 сентября в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на укрепление сотрудничества между налоговыми органами двух стран. В рамках понятых поправок стороны расширят обмен информацией на все виды налогов. Документ также исключит двойное резидентство юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Узбекистаном и Казахстаном об избежании двойного налогообложения был подписан в марте в рамках встречи лидеров двух стран.

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