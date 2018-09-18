Чувашия претендует на федеральные инвестиции на развитие туризма

Чебоксары, , 16:57 — REGNUM Чувашия и Чебоксары могут стать участником федеральной программы в сфере туризма и получить более 2,1 млрд рублей на реконструкцию залива и Красной площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в органах власти республики.

В Москве с заместителем руководителя федерального агентства по туризму Николаем Королевым встречались председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Были рассмотрены вопросы включения Чувашии в программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019−2025 годы». Обсуждено предварительное распределение средств федерального бюджета, который составляет 500 млн рублей на 2019 год, 500 млн рублей на 2020 год, 800 млн рублей на 2021 год и 338 млн рублей на 2022 год.

Иван Моторин отметил, что приоритетным инвестиционным проектом Чувашии является проект «Чувашия — сердце Волги». Город Чебоксары представил положительную экспертизу на реконструкцию залива и Красной площади на сумму более 1,2 млрд рублей и реконструкцию Московской набережной в районе Свято-Троицкого православного мужского монастыря.

«Благодаря поддержке главы Чувашии, правительству республики, участию в конкурсе по вхождению в госпрограмму, у города есть реальный шанс завершить благоустройство Московской набережной, реконструировать залив и Красную площадь. Предстоит напряженная работа — до конца года необходимо внести изменения в инвестиционный проект с учетом предложений Ростуризма и мнения горожан. При подтверждении финансирования проект будет реализован», — сказал Алексей Ладыков.

Отметим, что Красная площадь и чебоксарский залив являются центрами проведения будущих праздничных мероприятий в рамках 550-летия города и 100-летия Чувашской автономии в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев заявлял, что в 2019 году республика может получить федеральные субсидии на развитие культуры и туризма, из них 500 млн рублей — на развитие туристского кластера «Чувашия — сердце Волги».

«Наша задача — своевременно представить документы и пройти защиту, получить инвестиции для дальнейшего повышения качества жизни населения», — подчеркнул он.

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