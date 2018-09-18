Ответный удар: Китай вводит пошлины против товаров из США

Пекин, , 17:30 — REGNUM Китай введет пошлины на американские товары совокупной стоимостью $60 млрд в ответ на новые пошлины США, 18 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению китайского минфина, тарифы на товары из США составят от 5% до 10%. Ранее ожидалось, что ставки будут до 20−25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил планы по пошлинам на $200 млрд товаров из Китая. Однако тариф по ним составит 10% — вместо планировавшихся ранее 25%.

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