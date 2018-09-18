Костромская область потратит 90 млн рублей на газовые котельные

Кострома, , 16:53 — REGNUM Костромские власти обещают перевести 82 котельные региона на газовое отопление в течение двух лет и окупить расходы за три — четыре года, сообщаетпресс-служба губернатора области. Регион потратит на переоборудование объектов около 90 млн рублей.

В 2018 году перевести на газ планируется 11 котельных. В Сумароковском психоневрологическом интернате уже построили газовую котельную. В пресс-службе отмечают, что переход с угля на газ сэкономит интернату 767 тысяч рублей ежегодно.

В деревне Сумароково Сусанинского района переоборудована котельная детского сада. Экономия составит около 300 тысяч рублей в год. Также на газ перешли котельные восьми социальных объектов: несколько детских садов, школа, колледж и два реабилитационных центра для несовершеннолетних — в Судиславском и Нерехтском районах. До 1 ноября будет завершена модернизация котельной родильного дома города Костромы.

Местные власти утверждают, что общий экономический эффект от газового отопления составит 8,1 млн рублей.

Учитывая экономию, губернатор области Сергей Ситников потребовал от глав муниципалитетов ускорить процесс перевода котельных на газ:

«Напоминаю главам всех муниципальных районов, которые сегодня газифицированы, считаю преступлением топить электричеством и углем при наличии газа. […] Поэтому ставлю задачу по переводу котельных учреждений на газ. И делать это нужно как можно быстрее».

ИА REGNUM напоминает, что за последние пять лет 64 костромские котельные были переведенына местные виды топлива: дрова и отходы деревообработки. По данным пресс-службы, это помогает сэкономить 40 млн рублей в год. В 2017 году в регионе было модернизировано 13 котельных и две тепловые сети. Местные власти утверждают, что это позволило сэкономить более 10 млн рублей.

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