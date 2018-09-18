В Литве и Латвии цена на электричество растёт, в Эстонии – наоборот

Вильнюс, , 16:52 — REGNUM За минувшую неделю, с 10 по 16 сентября цены на электроэнергию в литовской и латвийской зонах биржи Nord Pool продолжали расти, а в эстонской — падать. Такие данные представил литовский поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 сентября. В Литве цена составила 64,86 евро за мегаватт-час, а в Латвии — 64,19 евро за мегаватт-час. В Эстонии цена снизилась сразу на 10% и составила 54,57 евро за мегаватт-час.

На цены в первую очередь по-прежнему влияли способности стран генерировать собственную электроэнергию. В Литве было произведено всего 28% от потребностей — остальную часть страна экспортировала, в Латвии — 64%, а в Эстонии производство превысило потребности на 51%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Литва тем временем приняла закон о запрете покупки электроэнергии со строящейся в настоящее время в Белоруссии АЭС. Аналогично Литва протестовала и против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области.

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