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Минск и Астана договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Экономика

17 сентября в Ереване состоялось заседание консультативного совета по валютной политике центральных банков стран ЕАЭС

Минск и Астана договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Национальный банк Казахстана

Ереван, 18 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  Национальные банки Казахстана и Белоруссии подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности, сообщает 18 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

17 сентября в Ереване состоялось заседание консультативного совета по валютной политике центральных банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Главы финансовых регуляторов ЕАЭС обсудили будущую концепцию общего финансового рынка союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Алма-Ате состоялся форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в рамках межправительственного совета челнов ЕАЭС. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что члены союза должны сблизит свои позиции по вопросу применения технологии блокчейна.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев странам ЕАЭС: надо сближать наши подходы к блокчейну

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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