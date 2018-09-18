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Ремонт одного из корпусов ростовской ЦГБ обойдётся почти в 500 млн рублей

Экономика

В три этапа будет обновлено неврологическое отделение

Ростов-на-Дону, 18 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  Ростовские власти обеспокоились состоянием неврологического отдаления городской больницы № 1 имени Семашко и выделили на капитальный ремонт корпуса почти 500 млн рублей. Это следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Ростова-на-Дону. Максимальная стоимость контракта — 493,4 млн рублей. Средства будут выделены из бюджетов двух уровней — областного и муниципального.

Финансирование будет осуществляться ежегодно. Так, в 2018 году исполнитель госконтракта получит 46,9 млн рубдей, в 2019 году — 281,9 млн рублей, в 2020 году — 164,4 млн рублей. Эти средства позволят не только провести капремонт внутри отделения, но и укрепить фундамент здания, отремонтировать фасад.

ИА REGNUM напоминает, что в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону за год с момента подписания госконтракта должна появиться детская поликлиника. Стоимость объекта составляет почти 340 млн рублей. Строительные работы проведут за счёт городского и областного бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону определят подрядчика строительства детской поликлиники

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