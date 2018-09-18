Вывод авиакомпаний Киргизии из «черного списка» ЕС отложили на 2019 год

Бишкек, , 16:50 — REGNUM Агентство гражданской авиации постоянно работает над вопросом о выводе авиакомпаний Киргизии вывести из «черного списка» Европейского союза. Сделать это планируется в 2019 году. Об этом сегодня сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, выступая на общественных слушаниях.

«Это не голословное заявление, мы опираемся на факты. Впервые за последние годы аудит ИКАО без особых замечаний проверил нашу работу. Аудит ИКАО дал положительную оценку по обеспечении безопасности», — отметил он.

В свою очередь директор агентства гражданской авиации Курманбек Акышев, отвечая на вопрос о возможности построить еще одну взлетно-посадочную полосу в главной воздушной гавани Киргизии — аэропорту «Манас», заявил, что для этого нужно около 600 млн сомов (590,8 млн рублей).

При этом чиновник отметил, что у государства нет свободных денег, которые можно было бы потратить на эти цели.

«В свое время, когда была военная авиабаза США, вопрос поднимался и даже положительно решился. Но застопорился на уровне правительства. Для своих самолетов американская база готова была построить полосу. Она осталась бы у нас», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 2006 года, Европейская комиссия запретила всем зарегистрированным в Киргизии авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Евросоюза. Произошло это потому, что в ходе проверки киргизских авиакомпаний были выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности полетов. Исключить местные авиакомпании из европейского «черного списка» не удаетсявот уже 12 лет.

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