«У нас нет выбора» — Китай ответит на пошлины США

Пекин, , 16:57 — REGNUM МИД Китая сообщил, что у КНР «нет выбора», кроме как ответить на новые торговые пошлины США, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Китай всегда подчеркивал, что единственный правильный способ разрешить торговые споры Китая и США — переговоры и консультации, проводимые на равной, искренней и взаимоуважительной основе. Но на сегодняшний день поведение Соединенных Штатов не оставляет впечатления искренности и доброй воли», — пояснил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению 10%-ных ввозных тарифов на $200 млрд китайских товаров.

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