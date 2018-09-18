Приемлемые цены для внутренней розницы: как остановить подорожание бензина

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Для того, чтобы остановить рост цен на топливо, необходимо насыщать внутренний рынок, правительство должно добиться от нефтяных компаний приемлемых цен для внутренней розницы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 сентября, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя призыв Дмитрия Медведева не допустить резкого роста цен на топливо.

Как сообщалось ранее, премьер-министр заявил, что нельзя допустить повторения ситуации мая-июня 2018 года, когда цены на бензин быстро росли. «В этом году лимит повышения цен уже выбран», — считает Медведев.

Он призвал «жестко контролировать» ситуацию на топливном рынке и отметил, что хотя правительство не хочет повышать вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, в случае нового быстра роста цен на бензин это будет сделано.

Заявление премьер-министра о «лимите», с одной стороны, совершенно правильное. Для населения повышение цен на бензин — это серьезное испытание.

Но для того, чтобы решить проблему, нельзя ограничиваться заявлениями. Нужно насыщать внутренний рынок.

Сейчас оптовые цены растут. Участники рынка уже практически вышли на майский уровень цен, часть из них работают в убыток.

Российский топливный союз уже делал предложения о том, как насытить внутренний рынок и, как следствие, не допустить роста розничных цен. Правительство должно добиться от нефтяных компаний приемлемых цен для внутренней розницы. Пока этого не происходит.