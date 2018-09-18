Ярославские власти: ситуация с мусором стабилизируется

Ярославль, , 16:21 — REGNUM В Ярославской области ситуация с вывозом мусора стабилизировалась. Об этом заявили 18 сентября в правительстве Ярославской области на межведомственном совещании по вопросам организации сбора и вывоза мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие представители регионального оператора в сфере обращения с отходами ООО «Хартия», профильных служб, органов местного самоуправления.

«Ситуация в регионе стабилизируется. В данный момент совместно с органами местного самоуправления ведется работа по актуализации перечня мест сбора ТКО, дорабатывается график установки контейнеров нового образца. Их замена будет произведена на территории всех муниципальных образований поэтапно, в объеме до 25% в год, в рамках контракта с региональным оператором и согласно территориальной схеме обращения с ТКО», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Местные власти отметили, что необходимо постоянное присутствие в районах представителей регионального оператора. Директор ярославского филиала «Хартии» Виталий Шубин рассказал, что сейчас открыты четыре дополнительных офиса компании в Ростовском и Рыбинском муниципальных районах. Компания продолжает наращивать материально-техническую базу и увеличивать штат. Сейчас у «Хартии» 40 своих машин, не считая техники субподрядчиков. В Ярославле и Ростове установлено более 2800 новых контейнеров.

Местным властям было дано указание усилить контроль за содержанием контейнерных площадок. Сейчас ответственность за них несет собственник. Зачастую собственника нет, и тогда уборка площадок становится заботой органов местного самоуправления.

Также главам местного самоуправления дано поручение проконтролировать исключение платы за вывоз ТКО из строки за содержание жилого помещения в коммунальных квитанциях. С 1 сентября взимать деньги за вывоз мусора будет региональный оператор.

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