В Москве объёмы несырьевого экспорта достигли 16% в 2018 году

Москва, , 16:45 — REGNUM По итогам первого полугодия 2018 года на Москву пришлось почти 16% всего несырьевого неэнергетического экспорта России. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 18 сентября.

«Ключевые потребители экспортных товаров и услуг Москвы в этой области — США, Индия, Белоруссия, Алжир и Казахстан. Их совокупная доля в первом полугодии составила порядка 40%», — отметила вице-мэр.

Она также сообщила, что экспорт влияет на увеличение прибыльности московских высокотехнологичных компаний. Так, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост прибыли и экспортных объёмов в сфере информационных технологий и научных разработок составил от 20% до 25%.

«За первое полугодие прирост экспорта информационных технологий из Москвы — 24,8%, продуктов НИОКР (Научно-исследовательские иопытно-конструкторскиеработы) — 19,7% что соответственно составляет 6,2 млрд и 5,1 млрд рублей», — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Кроме того, согласно данным Мосгорстата, рост прибыли компаний, занятых в ИТ-отрасли, составил за первые два квартала 2018 года 22,7%, в сфере прикладных научных разработок — 19,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, проект нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт» предполагает выделение порядка 1 трлн рублей на развитие несырьевого российского экспорта до $250 млрд к концу 2024 года.

Предусматривается поддержка экспорта промышленных товаров, сельхозпродукции, логистики, экспорта услуг, а также поддержка системных мер развития международной кооперации и экспорта.

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