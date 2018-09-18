Костромским агрономам повысили «подъемные»

Кострома, , 16:08 — REGNUM В Костромской области увеличили сумму «подъемных» для молодых специалистов агропромышленного комплекса, начавших работать в селах региона, сообщает областное телевидение «Русь». Теперь размер пособия будет зависеть от места трудоустройства.

Согласно принятому законопроекту, размер «подъемных» составит:

150 тысяч, 100 тысяч или 50 тысяч рублей — в зависимости от уровня образования для специалиста, трудоустроившегося на сельхозпредприятиях в радиусе 140 км от областного центра;

в радиусе 140 км от областного центра; 200 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч — на расстоянии 140−280 км;

250 тысяч, 200 тысяч и 150 тысяч рублей — на расстоянии свыше 280 км от Костромы.

Отметим, что специалист после получения «подъемных» должен отработать три года на предприятии, в противном случае деньги подлежат возврату.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области с 2011 года действует государственная поддержка молодых кадров в сельской местности. С конца 2016 года единовременные выплаты молодым специалистам согласно уровню образования были увеличены с 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей до 50 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

С 2014 года по 1 января 2018 года выплаты получили 85 специалистов. По данным областного департамента агропромышленного комплекса,

«около 70% молодых специалистов остаются работать на селе после окончания действия трудовых договоров».