Вопросы отопления в Костромской области должны решить за три дня

Кострома, , 16:04 — REGNUM Системы отопления проверили в 94% всех многоквартирных домов Костромской области, сообщает ГТРК «Кострома». В регионе завершают подготовительные работы к предстоящей зиме.

В область уже завезли 12 тысяч тонн угля, в скором времени привезутмазут. В регионе сформировали около 300 аварийных служб.

Основной проблемой при подготовке к отопительному сезону остается задолженность муниципалитетов перед поставщиками ресурсов. Областное телевидение отмечает, что долги

«в большинстве случаев невелики — менее 1 млн рублей […] главы районов их гасить не спешат — так же, как и договариваться о заключении договоров, что, в свою очередь, может привести к существенным переплатам».

116 котельных в Островском, Пыщугском, Мантуровском, Нейском, Солигаличском, Костромском и Нерехтском районах до сих пор не заключили договоры на поставку электроэнергии.

По словам директора областного департамента ТЭК и ЖКХ Марка Красильщика, губернатор Костромской области дал три дня на решение всех вопросов.

ИА REGNUM напоминает, что местные власти обещали до конца 2018 года перевести на газ 11 котельных Костромской области — в Судиславском и Нерехтском районах, а также в городе Галич.

Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные денежные средства.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромские котельные переведут на газ