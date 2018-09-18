Курскими лекарствами от астмы будут замещать иностранные аналоги

Курск, , 16:04 — REGNUM На курском предприятии ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 17 сентября был торжественно открыт новый участок по производству импортозамещающих препаратов от бронхиальной астмы — пульмопорошков. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, общая стоимость проекта составила более 1,9 млрд рублей.

Новое производство позволит расширить перечень лекарственных средств, выпускаемых заводом, на 14 наименований. Создано 134 новых высокопроизводительных рабочих места. Когда производство выйдет на полную мощность, предприятие станет главным в стране производителем препаратов для лечения бронхиальной астмы. Сейчас оно уже входит в пятерку крупнейших производителей медикаментов в России и является активным участником государственной программы импортозамещения.

В рамках программы импортозамещения зарубежные лекарства против заболеваний бронхолегочной системы планируют заместить отечественными аналогами. В том числе речь идет о препаратах, входящих в перечень жизненно необходимых лекарств: «Формисонид-Натив», «Формотерол-Натив», «Салтиказон-Натив», «Тиотропиум-Натив».