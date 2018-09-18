На Украине повысили цены на электричество для 30 энергопоставляюших фирм

Киев, , 16:02 — REGNUM С 1 октября 2018 года национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), увеличила тарифы на поставки электричества, сообщает 18 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, тарифы выросли примерно для 30 энергопоставляющих компаний в связи с ростом зарплат. Для потребителей первого класса напряжения рост цен составил 4,82%, для потребителей второго класса напряжения — на 7,59%.

Напомним, ранее НКРЭКУ повысила тарифы на передачу электроэнергии для «Укрэнерго». Цены повысились на 1,5% до 11 российских копеек в связи с увеличением фонда оплаты труда «Укрэнерго» на 5,1%.