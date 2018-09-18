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На Украине повысили цены на электричество для 30 энергопоставляюших фирм

Экономика

Цены повысились в среднем на 6,2%

На Украине повысили цены на электричество для 30 энергопоставляюших фирм
Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США
Линия электропередач

Киев, 18 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  С 1 октября 2018 года национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), увеличила тарифы на поставки электричества, сообщает 18 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, тарифы выросли примерно для 30 энергопоставляющих компаний в связи с ростом зарплат. Для потребителей первого класса напряжения рост цен составил 4,82%, для потребителей второго класса напряжения — на 7,59%.

Напомним, ранее НКРЭКУ повысила тарифы на передачу электроэнергии для «Укрэнерго». Цены повысились на 1,5% до 11 российских копеек в связи с увеличением фонда оплаты труда «Укрэнерго» на 5,1%.

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Энергетика
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