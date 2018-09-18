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Правительство РФ планирует поддержать новые льготы нефтяникам

Экономика

«Имеющиеся меры поддержки не всегда попадают в цель»

Москва, 18 сентября 2018, 16:13 — REGNUM  Правительство Российской Федерации планирует одобрить льготы, стимулирующие добычу нефти. Об этом 18 сентября заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания по развитию нефтедобывающей отрасли.

По словам вице-премьера, льготы, разработанные Минэнерго, в правительстве уже предварительно обсудили, и «они поддержаны».

Причину, из-за которой правительству следует рассмотреть расширение льгот, назвал во время совещания премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В отрасли существует мнение, что имеющиеся меры поддержки не всегда попадают в цель. Для решения этого вопроса необходимо провести инвентаризацию запасов углеводородного сырья, детально оценить существующую систему льгот, выработать предложения о точной настройке механизмов стимулирования, чтобы предоставление льготы давало ожидаемый результат», — обозначил он.

Как пояснил глава Минэнерго Александр Новак, речь идет о шести типах льгот для стимулирования добычи нефти. Меры должны привести к росту инвестиций в отрасль и увеличению поступлений в бюджет.

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