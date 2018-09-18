Астраханский завод спустил на воду сухогруз «Борис Кустодиев» после ремонта

Астрахань, , 15:51 — REGNUM Судостроительный завод «Лотос» спустил на воду универсальный сухогруз «Борис Кустодиев» после завершения ремонта, сообщает 18 сентября пресс-служба предприятия.

В ходе ремонта специалисты завода выполнили значительный объем корпусных работ: заменили наружную обшивку корпуса, произвели очистку, покраску и установку протекторной защиты корпуса судна. Также была сделана опрессовка кингстонных ящиков, установлена валовая линия, произведен осмотр и предъявлены на дефектацию в Российский морской регистр судоходства якоря и якорные цепи судна.

Отмечается, что во время судоремонта сухогрузу по решению собственника было возвращено первоначальное название — «Борис Кустодиев».

Одновременно состоялся спуск на воду английского судна 1976 года «Atlantic supporter». На кабелеукладчике длиной 90,52 метра модернизировали правый борт судна.

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