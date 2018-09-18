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Астраханский завод спустил на воду сухогруз «Борис Кустодиев» после ремонта

Экономика

Специалисты «Лотоса» произвели значительный объем корпусных работ

Астраханский завод спустил на воду сухогруз «Борис Кустодиев» после ремонта
Ф. Шенрок. Спуск корабля на Неве. 1819

Астрахань, 18 сентября 2018, 15:51 — REGNUM  Судостроительный завод «Лотос» спустил на воду универсальный сухогруз «Борис Кустодиев» после завершения ремонта, сообщает 18 сентября пресс-служба предприятия.

В ходе ремонта специалисты завода выполнили значительный объем корпусных работ: заменили наружную обшивку корпуса, произвели очистку, покраску и установку протекторной защиты корпуса судна. Также была сделана опрессовка кингстонных ящиков, установлена валовая линия, произведен осмотр и предъявлены на дефектацию в Российский морской регистр судоходства якоря и якорные цепи судна.

Отмечается, что во время судоремонта сухогрузу по решению собственника было возвращено первоначальное название — «Борис Кустодиев».

Одновременно состоялся спуск на воду английского судна 1976 года «Atlantic supporter». На кабелеукладчике длиной 90,52 метра модернизировали правый борт судна.

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Судостроение
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