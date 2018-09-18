Два бодающихся медведя: торговая война Трампа с Китаем как форма бизнеса

Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Действия президента США не приведут к обрушению сложившейся системы мирового экономического порядка, очередные пошлины США на китайские товары — это форма бизнеса, и стороны в конце концов придут к компромиссу, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 сентября, доцент департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя введение новых американских пошлин.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп объявил о введении новых 10% пошлин на товары из Китая в объеме $200 млрд. Кроме того, президент США предупредил, что если Китай, как и в прошлый раз, ответит на американские пошлины своими, то США введут в действие новые пошлины в размере $267 млрд.

Не происходит ничего такого, что могло бы обрушить сложившуюся систему мирового экономического порядка. Всё это — просто бизнес. Трамп, прирожденный бизнесмен, действует так, как полагает правильным.

Степень взаимозависимости США и Китая такова, что односторонние действия не имеют никаких перспектив. Либо они договорятся, либо будут страдать обе стороны. Невозможна ситуация, при которой в выигрыше останется кто-то один.

В конечном счете компромисс в той или иной форме будет найден. Возможно, эти конфликты даже приведут к созданию новых форм торговых взаимоотношений. Хотя пока для таких утверждений нет оснований.

Что касается влияния всех этих конфликтов на нашу экономику, то, поскольку объемы экономики России в сравнении с этими странами незначительны, то нас это мало затрагивает. Два бодающихся медведя тоже не обращают внимания на мелких зверей. А если новые пошлины так или иначе затронут российские товары, то эффект для них может быть и положительным, но гораздо вероятнее, что он будет отрицательным.