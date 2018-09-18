Правительство и профсоюзы Литвы не договорились об уровне МРОТ

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Несмотря на заверения литовских властей о том, что в сентябре будет принято окончательное решение об увеличении минимальной зарплаты с 2019 года, трёхсторонний совет — власти, профсоюзы, предприниматели — сегодня, 18 сентября, так и не пришли к итоговым решениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители властей настаивали, что МРОТ можно поднять до уровня в 430 евро (сейчас МРОТ в Литве 400 евро) с 1 января 2019 года и больше к этому вопросу в следующем году не возвращаться. Профсоюзы настаивали на цифре в 450 евро, а представители бизнеса предлагали разделить Литву на сектора, где в Вильнюсе и иных крупных городах будет один уровень МРОТ, а в районах и сельской местности — другой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители всех сторон после встречи 27 августа 2018 года подчеркнули, что решение переносится на две недели, будет принято в первой половине сентября и точно не будет ещё раз переноситься.

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